Dois leões, dois tigres e um jaguar foram recapturados nessa sexta-feira, logo após fugirem do zoológico particular Eifel, em Lünebach, no Oeste da Alemanha. Policiais veterinários utilizaram drones para localizar os felinos, enquanto a população era instruída a permanecer em casa, a portas fechadas. Um urso também escapou mas foi abatido.

