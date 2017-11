Felipe Massa dá adeus à Fórmula 1 em meio a jejum brasileiro

O brasileiro Felipe Massa anunciou sua aposentadoria definitiva da Fórmula 1. O piloto da Williams e vice-campeão mundial deixará a elite do automobilismo no fim desta temporada. Neste domingo (12), Massa participará do 14º e último GP Brasil de sua carreira.

Desde setembro de 2009, os fãs brasileiros não veem um representante vencer na categoria. E, desde 2008, não podem comemorar um triunfo em casa, com o próprio Massa, à época na Ferrari.

O piloto da Williams, que havia anunciado aposentadoria no ano passado, explicou que chegou a correr por mais uma temporada a pedido da montadora.

Nas redes sociais, Felipe Massa publicou um vídeo de agradecimento e explicação. “Fala, pessoal, bom, como vocês sabem, ano passado eu anunciei que iria encerrar minha carreira, e a Williams pediu para eu continuar mais uma temporada, eu continuei, mas dessa vez é verdade, vai ser minha última corrida em Interlagos, no Brasil, e em Abu Dhabi. Queria agradecer toda a torcida e todo o carinho, todo o suporte da minha família, dos meus amigos e patrocinadores, todo o carinho de todos vocês que torceram por mim durante todo esse tempo e que continuem torcendo em outras categorias, em outros campeonatos pela frente. E nos vemos no Brasil e em Abu Dhabi. Um beijo em todos vocês e valeu!”, disse o piloto

A Williams também publicou uma nota confirmando a aposentadoria de Massa e agradecendo a dedicação do piloto nesses quatro anos. No comunicado, ClaireWilliams, chefe da escuderia, disse que foi um prazer absoluto trabalhar com o brasileiro. Ela comentou também a decisão de Massa de seguir mais um ano na equipe.”Estamos especialmente agradecidos por ele ter adiado a aposentadoria da Fórmula 1 por um ano depois de Valtteri (Bottas) ter ido para a Mercedes, o que demonstra a profundidade da relação que construímos durante esse tempo juntos”. Ela ainda completou: “Entendemos que seu retorno não foi uma decisão fácil depois de um Önal de temporada tão emotivo como ele teve no ano passado”.

Seca brasileira

A seca de vitórias brasileiras é a segunda maior do País em toda a história do GP Brasil. O hiato só é menor que o registrado entre provas de 1994 e 2005, de 12 edições.

Coube a Massa também o último pódio de um representante nacional, no GP da Itália de 2015, em Monza.

A depender do rendimento da Williams em 2017, é praticamente certo que o jejum aumentará: a escuderia obteve só um pódio no ano, com Lance Stroll, no GP do Azerbaijão, um terceiro lugar.

Com o adeus de Massa, em 2018 o Brasil não deve contar com nenhum representante na categoria pela primeira vez desde 1969 –é improvável que algum piloto consiga um acerto de última hora.

Um gostinho amargo da falta de representatividade já foi sentido em junho.

Após Massa ter um mal-estar depois do treino classificatório para o GP da Hungria, o Brasil não viu nenhum piloto no grid de largada em um GP depois de 35 anos.

Em 1982, Nelson Piquet corria pela Brabham, mas não pôde participar da prova em San Marino por causa de uma desclassificação na corrida anterior, no Brasil.

Como alento, o Brasil tem a certeza de que a F-1 virá ao país ao menos até 2020, quando termina o contrato de Interlagos com a categoria.

