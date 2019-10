Felipe Massa disputa corrida de karts elétricos em tour promocional da Fórmula E

A Fórmula E realizou diversas ações na quarta-feira (30), em São Paulo, para promover a sexta temporada da categoria. Em todas as atividades, esteve presente o piloto brasileiro Felipe Massa, que está preparado para seu segundo campeonato na competição de monopostos elétricos. As informações são do site F1Mania.

O dia começou com a participação de Massa no programa matutino “Morning Show”, da Rádio Jovem Pan, e logo depois, recebeu os jornalistas no restaurante Paris 6.

Para fechar o dia com chave de ouro, Felipe Massa foi ao Speed Land, kartódromo localizado na zona leste de São Paulo, onde participou de mais uma ação com os jornalistas: uma corrida de karts elétricos.

Participaram da disputa com o piloto da Fórmula E, jornalistas das emissoras de TV Bandeirantes e Fox Sports, além do apresentador de talk show e piloto Otávio Mesquita do SBT, e o tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, o ex-zagueiro Marcio Santos.

Ao final da disputa, o zagueiro eleito pela FIFA como o melhor da posição na Copa do Mundo de 1994 entregou a Felipe Massa duas camisas: uma do São Paulo, time pelo qual o piloto brasileiro torce, e outra da Seleção Brasileira com o número 15, o qual ele usou na conquista do tetra.

“Competi no kart tradicional, mas nunca no elétrico. Eles têm uma aceleração muito melhor, são muito rápidos e divertidos”, disse Marcio Santos após a competição. “A Formula E é a corrida do futuro e está dando o que falar.”

“Sou apaixonado pelo futebol e ainda ter ao meu lado o Márcio, jogador e capitão do meu São Paulo, foi muito legal”, disse o piloto de 38 anos, que ficou conhecido mundialmente depois de quase duas décadas na Fórmula 1.

A ideia da Fórmula E com o tour realizado com Felipe Massa em São Paulo, é promover a próxima temporada e gerar conteúdos exclusivos para o inicio da competição, que será nos dias 22 e 23 de novembro com a rodada dupla do EPrix de ad Diriyah, na Arábia Saudita.

Além de Felipe Massa, que vai para seu segundo ano na categoria pela Venturi Racing, o Brasil tem como representante no grid, o campeão da terceira temporada da Fórmula E, Lucas di Grassi.