Felipe Neto receberá medalha de honra de deputados por ação contra censura na Bienal do Livro no Rio

O youtuber Felipe Neto foi indicado pela Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro para receber a Medalha de Mérito Legislativo da Casa. Esta é a mais alta condecoração da casa e Neto foi indicado pela sua ação contra a tentativa de censura promovida pelo prefeito Marcelo Crivella na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. A cerimônia de entrega da medalha ocorre no dia 20 de novembro.

Crivella tentou retirar dos estandes o HQ Vingadores – A Cruzada do Sul, da Marcel, por ter uma ilustração de dois homens se beijando. Com isso, ele ampliou a ação e mandou fiscais para retirarem da feira todos os livros que tivessem conteúdo LGBT+ que não estivessem lacrados e com advertência sobre o conteúdo. Em resposta, Felipe Neto comprou cerca de 14 mil obras com temática LGBT+ e distribuiu de forma gratuita no evento.

“Fui informado hoje dessa imensa honra. Eu divido essa medalha com cada um que compareceu à Bienal e ajudou a mandar esse recado contra a censura”, escreveu o youtuber no Instagram, na quinta-feira (19).

Felipe Neto está sofrendo ataques virtuais com ameaças desde a ação na Bienal. Ele já registrou boletim de ocorrência na Delegacia de repressão aos Crimes de Informática e pediu para que a mãe saísse do Brasil como garantia de proteção.

