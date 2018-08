Fenabrav/Sincodiv projeta crescimento de 10% no mercado de veículos durante a 41ª Expointer

Na última edição da Expointer, a Fenabrav/Sincodiv (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos) contabilizou a comercialização de cerca de 850 veículos na feira, entre tratores e máquinas agrícolas, motos, caminhões, ônibus e implementos rodoviários e automóveis, mesmo em um cenário de crise econômica. Com os juros mais baixos, a chegada de novas marcas e maiores ofertas, segundo o presidente da Fenabrav/Sincodiv, Fernando Esbroglio, este número deve aumentar na 41ª Expointer.

A feira, que é o evento onde ocorre a maior propagação de produtos, representa um percentual de 10% no mercado de veículos, de acordo com Esbroglio. “Mesmo que em pouca quantidade, este crescimento é muito representativo, já que viemos de uma queda de 50% no setor”, afirma.

O exagero na tributação do Rio Grande do Sul é um dos problemas apontados por Esbroglio, que usou Santa Catarina como exemplo ao citar a baixa no ICMS, IPVA e na combustível mesmo que o estado possua 40% menos habitantes que o RS.

Ao todo, o Sincodiv soma 250 grupos de associados que englobam 650 concessionários. (Marysol Cooper / O Sul)

