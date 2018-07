A 2ª edição do Fenac Festival Beer & Food é neste final de semana. Cervejarias artesanais, opções de gastronomia e diversas atrações musicais vão reunir amigos e famílias neste sábado (7) e domingo (8), nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. No sábado, o festival ocorrerá das 14h a 1h e no domingo, das 14h às 22h.

