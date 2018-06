Fenac Festival Beer & Food reúne cerveja artesanal, gastronomia diversificada e atrações musicais no Vale do Sinos

A 2ª edição do Fenac Festival Beer & Food já tem data para acontecer: nos dias 07 e 08 de julho, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O evento promete aquecer o inverno gaúcho, trazendo cervejarias artesanais, opções gastronômicas e diversas atrações musicas. No sábado (07), o festival funcionará das 14h a 1h e no domingo (08), das 14h às 22h.

Durante os dois dias, o evento reunirá diversos rótulos de mais de 25 cervejarias artesanais. Além dos estilos clássicos como Pilsen, Weiss, Pale Ale, Stout, India Pale Ale, o evento contará com expositores que prometem trazer aromas, sabores e texturas de cervejas artesanais diferenciadas para os apreciadores da bebida, que poderão ser harmonizados com 14 opções gastronômicas. A diversão se completa com atrações musicais que animarão o público do evento, entre elas: Acústicos e Valvulados, The Dogs e DJ Kalunga.

O Fenac Festival atende uma demanda da região por uma opção de entretenimento durante o inverno, já que julho é um mês de frio rigoroso e, consequentemente, com menos opções de eventos externos. “A nossa infraestrutura permite que mesmo no inverno o público seja acolhido em um local indoor. Com o Fenac Festival queremos reunir e divertir famílias e amigos em um ambiente que oferece diversas opções de lazer”, ressaltou o diretor-presidente da Fenac, Márcio Jung.

ATRAÇÕES CONFIRMADAS PARA O 2º FENAC FESTIVAL BEER & FOOD:

DJ Kalunga nos dois dias de evento.

Dia 07/07

18h – Banda DECLASSIC

20h – AC/DC Cover RS

22h – Acústicos e Valvulados

Dia 08/07

16h – Royal Blend Trio

18h – Deivid Wallauer e banda

20h – Banda The Dogs

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na Fenac ou pela plataforma Sympla, no valor de R$15,00. A realização do evento é da Fenac com apoio da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.

SERVIÇO

O quê: 2º Fenac Festival Beer & Food

Quando: 7 e 8 de julho – Sábado: das 14h a 1h / Domingo: das 14h às 22h

Onde: Fenac, Novo Hamburgo/RS

Quanto: R$15,00 (antecipado) / R$20,00 (na hora)

Como: ingressos à venda pela plataforma Sympla, na Fenac e com as Cervejarias

