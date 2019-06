O governador Eduardo Leite abriu oficialmente, na quinta-feira (13/6), a 27ª edição da Feira Nacional do Doce (Fenadoce), em Pelotas. “A realização dessa feira é uma inspiração para enfrentarmos as dificuldades que todos temos no dia a dia, principalmente quem empreende”, disse Leite na abertura do evento.

