FenaMassa 2017 omeça amanhã em Antônio Prado

Antônio Prado sedia a partir desta sexta-feira (10) o 5º Festival Nacional da Massa – FenaMassa 2017. A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas visitem o festival este ano. O evento, que conta com área coberta de aproximadamente 4 mil metros quadrados, congrega praça de alimentação, espaço do vinho, palcos para shows e atrações culturais, oficinas gastronômicas, espaço infantil, exposição de indústrias de massas, móveis e decoração.

Para este ano, a programação cultural do evento conta com nomes como César Oliveira e Rogério Melo, Luiz Marenco, Star Bealtes, Meninas Cantoras de Nova Petrópolis, Teatro Luz & Cena, Espetáculo Show Time, Orquestra de Teutônia, além de artistas locais, como Coral Vozes do Prado, Coro Del Paese, Orquestra de Baterias do Núcleo Escola de Música, entre outros.

Além disso, durante os oito dias de festival o visitante poderá se deliciar com os mais variados tipos de massa, que vão desde a culinária típica da imigração italiana complementada pela cultura local, até a culinária contemporânea.

Confira a programação em: http://www.fenamassa.com.br/

