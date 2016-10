Fenapro apresenta diretoria para o triênio 2016/2019

Dois gaúchos compõem a diretoria executiva da Federação Nacional das Agências de Propaganda: Cesar Paim, mais uma vez é escolhido para a vice-presidência, e Delmar Gentil, do Sistema DEZ e VP do Sinapro/RS, foi eleito diretor Tesoureiro. Glaucio Binder segue na presidência da entidade.

A Fenapro – Federação Nacional das Agências de Propaganda apresenta hoje (25/10) a diretoria que estará à frente da entidade no triênio 2016-2019. Glaucio Binder foi reeleito como Presidente. Composta por 10 publicitários, a nova diretoria foi eleita por unanimidade pelos presidentes dos Sindicatos das Agências de Propaganda (Sinapros) de todo o País. Dois gaúchos integram a diretoria executiva: Cesar Paim, foi reeleito para a vice-presidência, e Delmar Gentil, do Sistema DEZ e VP do SINAPRO/RS, foi eleito diretor Tesoureiro. Também fazem parte do novo quadro Fernando Manhães, diretor de assuntos éticos; Rodrigo Capdeville, diretor de relações governamentais; Vera Rocha, diretor de planejamento e desenvolvimento; Ricardo Nabhan de Barros, diretor de relações inter-associativas; Adolpho Resende Neto, diretor secretário; Antonio Lino Pinto, diretor administrativo financeiro e José Anderson Ferreira de Andrade, diretor de integração de disciplinas, além do Conselho Fiscal e vice-presidências regionais. (veja chapa completa abaixo).

Para Delmar Gentil e Fernando Silveira, presidente do Sinapro/RS e fundador e diretor da Integrada, “a união e o diálogo da unidade do Rio Grande do Sul com os movimentos nacionais trazem mais agilidade nos avanços e no fortalecimento do mercado gaúcho”, diz.

“No último triênio, desenvolvemos inúmeros projetos com o objetivo de valorizar a atividade publicitária e contribuir para a sua evolução. O objetivo é darmos sequência a essas iniciativas, nesta próxima gestão, e desenvolver outras que permitam disseminar o conhecimento e aprimorar a qualificação profissional”, afirma Binder, que foi eleito o ‘Destaque do Ano’, pelo Prêmio Colunistas, em 2015 por sua atuação a frente da Fenapro e participação ativa no setor.

Entre os projetos realizados pela Fenapro no último triênio, destacam-se o Design Thinking Propaganda, a Pesquisa Nacional de Perfil de Agências, a parceira com o Estadão para promover o Cannes Lions no Brasil, a ampliação do FenapróUniversitário e a realização de três edições do ENAA (Encontro Nacional de Agências e Anunciantes).

Diretoria FENAPRO – 2016 – 2019

Presidente – Glaucio Binder

Vice-Presidente – Cesar Augusto Ferreira Paim

Diretor de Assuntos Éticos – Fernando Manhães

Diretor de Relações Governamentais – Rodrigo Capdeville

Diretor de Planejamento e Desenvolvimento – Vera Rocha

Diretor de Relações Inter-Associativas – Ricardo Nabhan de Barros

Diretor Secretário – Adolpho Resende Netto

Diretor Tesoureiro – Delmar Antônio Gentil Jr.

Diretor Consultor Administrativo Financeiro – Antonio Lino Pinto

Diretor de Integração de Disciplinas – José Anderson Ferreira de Andrade

Conselho Fiscal

Ana Celina Bueno

Alvair Teixeira

Claudio César Cordeiro

Henrique Medeiros

Luciana Villela Vasconi Speroni

Helcio José Gerbecke

Vice Presidências Regionais

Região Sul – Rosa Senra Estrella

Região Sudeste – SP / RJ – Geraldo Martins de Brito

Região Sudeste – MG / ES – André Vidigal C. de Lacerda

Região Norte – Marcus Pereira

Região Nordeste 1 (BA, SE e CE) – Gustavo de Queiroz Moyses

Região Nordeste 2 (PE, PB, RN e PI) – Daniel Queiroz

VP Executivo – Humberto Mendes

Diretor Superintendente – Alexis Pagliarini

Diretora Jurídica – Drª Helena Zoia

