Fenapro e SINAPRO-RS lançam nova edição Fenapró Universitário

Grande oportunidade para os estudantes de publicidade e propaganda, os vencedores do concurso poderão concorrer a uma viagem com tudo pago para a próxima edição do famoso Festival de Publicidade de Cannes. A campanha selecionada com o tema Orgulho de ser Profissional de Propaganda será produzida pela Fenapro e veiculada na mídia impressa e digital e emissoras de rádio, além de serem contemplados com um iPad. As inscrições vão até o dia 24 de outubro. Os alunos do RS podem fazer as suas inscrições por meio do Sinapro/RS até o dia 24 de outubro.

“Orgulho de ser profissional de propaganda”, este é o tema que irá mobilizar os estudantes de publicidade e propaganda de todo o Brasil interessados em participar da nova edição do Fenapró Universitário, concurso realizado pela Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) em parceria com o Sindicato das Agências de Propaganda (SINAPRO-RS). Os autores da campanha escolhida pela comissão julgadora poderão conquistar uma viagem com tudo pago para o Festival de Publicidade de Cannes, além de credencial para participar do workshop especial da Roger Hatchuel Academy, o renomado curso de uma semana que acontece durante o evento. Os estudantes do Rio Grande do Sul podem se inscrever por meio do SINAPRO-RS até o dia 24 de outubro. Os vencedores serão divulgados até o dia 11 de novembro. O regulamento completo pode ser acessado no site http://www.fenaprouniversitario.org.br/

Os participantes deverão elaborar uma campanha publicitária composta por uma proposta de anúncio com as dimensões de 21 X 28 cm, um cartaz A3, um roteiro de spot de rádio com duração de 30 segundos e um projeto de divulgação para as redes sociais, sempre seguindo o tema proposto. Cada campanha deverá envolver dois estudantes, um como redator e outro como diretor de arte e um professor orientador. As peças devem ser apresentadas em forma de layout e texto, sem produção final.

A campanha vencedora será produzida pela Fenapro e veiculada em mídia impressa, emissoras de rádio e em meios digitais, entre 28 de novembro e 4 de dezembro. Para se candidatar à viagem para Cannes , é necessário que o aluno passe por um teste em inglês, seguindo as normas determinadas pela Organização do Cannes Lions Festival ou da Roger Hatchuel Academy.

Mais informações pelo telefone 51- 33951063 ou pelo sinaprors@sinaprors.com.br

