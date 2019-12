Rio Grande do Sul Fepam analisa 92 pontos do litoral gaúcho para o boletim de balneabilidade

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

As coletas são feitas semanalmente Foto: Divulgação Os locais de coleta estão recebendo placas identificando a condição de banho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou o segundo boletim da balneabilidade das praias e dos balneários gaúchos na temporada de verão 2019/2020. As avaliações mostram que, dos 92 pontos analisados, oito locais estão impróprios para banho.

Locais impróprios:

Barra do Ribeiro – Praia Recanto das Mulatas

Jaguari – Balneário Fernando Schilling

São Jerônimo – Praia do Encontro

Pelotas – Balneário Valverde – Pontal da Barra

Pelotas – Santo Antônio, na av. Rio Grande

Pelotas – Frente ao hotel Praia do Laranjal

Pelotas – Balneário dos Prazeres

Osório – Lagoa do Peixoto

Os demais 84 pontos estão próprios para banho. Para acessar a lista dos municípios, clique aqui.

Os locais de coleta estão recebendo placas identificando a condição de banho. O Projeto Balneabilidade é realizado pela Fepam desde o verão de 1979/1980. As coletas são feitas semanalmente. Neste veraneio, os boletins informativos serão divulgados todas as sextas-feiras, até o dia 28 de fevereiro de 2020.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário