O aeroporto Regional Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, na Região das Missões do Rio Grande do Sul, recebeu nesta semana a autorização da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) para executar o projeto de modernização e ampliação do terminal. A obra é aguardada desde julho do ano passado, quando foram retomados os voos no local, que não operava há 10 anos.