A Fepam atualizou os critérios para a emissão de licenças ambientais a aterros sanitários no Estado. A Fepam utilizará, a partir de agora, como principal ferramenta do processo de licenciamento o mapa de sensibilidade ambiental. Esse mapa reúne dados georreferenciados que indicam as características do solo, dos rios e da vegetação de cada ponto do Estado.

