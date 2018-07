Técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) monitoram o transbordo da carga de metanol do caminhão que tombou no Km 200 da RS 324, entre Passo Fundo e Marau, região Norte do estado. O capotamento ocorreu por volta das 7h de segunda-feira e interrompeu o trânsito na pista nos dois sentidos. O bloqueio permanece até o final do trabalho de transbordo.

