A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) suspendeu as atividades da Usina de Tratamento de Resíduos (Utresa), em Estância Velha. A empresa será autuada por descumprimento da Licença de Operação. A célula do aterro da Usina vinha operando além da sua capacidade de recebimento, gerando risco de contaminação do solo e da água.

