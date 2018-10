Uma reunião nesta semana entre os integrantes da Polícia Rodoviária Federal, Detran-RS, Polícia Civil e Comando Rodoviário da BM definiu uma série de ações para que o feriadão de Finados seja tranquilo no trânsito do Rio Grande do Sul. A 95ª edição do programa “Viagem Segura” se estenderá por quatro dias, começando na madrugada desta quinta-feira até a meia-noite de domingo.

Deixe seu comentário: