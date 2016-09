Feriado de 7 de setembro terá passe livre nos ônibus de Porto Alegre; desfile do Dia da Independência contará com 4 mil civis e militares

Os ônibus de Porto Alegre terão passe livre nesta quarta-feira (07), feriado da Independência do Brasil. Conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), a avenida Edvaldo Pereira Paiva ficará bloqueada ao trânsito de veículos a partir das 5h para a realização do desfile cívico-militar comemorativo à data.

O desfile deve contar com a participação de 4 mil civis e militares e 150 veículos do Exército. A concentração para o evento começará às 7h, próximo ao viaduto Abdias Nascimento. O desfile, previsto para começar às 10h, percorrerá a Edvaldo Pereira Paiva em direção à avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. A dispersão ocorrerá a partir do cruzamento da Edvaldo Pereira Paiva com a Ipiranga.

