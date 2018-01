O feriado de Navegantes deve levar 130 mil veículos ao Litoral pela Freeway

O mês de fevereiro inicia com muita movimentação nas estradas e grande fluxo de veranistas na orla, incluindo Litoral Norte e Costa Doce do RS, sem falar em Santa Catarina, para onde se deslocam centenas de pessoas que optam por desfrutar das belezas das praias e da natureza que o Estado vizinho oferece, mesmo tendo que enfrentar um trânsito pesado, tanto na ida quanto na volta do feriado.

Durante o feriadão de Navegantes, um volume expressivo de veículos deve passar pela Freeway em direção às praias gaúchas e catarinenses. A expectativa da Triunfo Concepa é de que 130 mil veículos se desloquem em direção ao litoral, sendo 67 mil nesta quinta-feira (1) e 63 mil veículos na sexta-feira (2).

Para que os motoristas possam programar sua viagem e evitar os horários de concentração maior de veículos, a concessionária recomenda que o deslocamento seja feito até as 14h de quinta, véspera do feriado, ou após as 18h de sexta. No domingo (4), dia de retorno do litoral, a indicação é pegar a Freeway até as 12h.

Ponte do Guaíba

A partir das 22h da quinta-feira (1), o motorista que trafegar sobre a ponte do Guaíba deve ficar atento aos bloqueios em razão da procissão de Navegantes em Porto Alegre. As equipes da Triunfo Concepa e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) farão a sinalização da seguinte forma:

A partir das 22h de quinta-feira (1): Bloqueio de uma faixa no acesso do vão móvel da ponte do Guaíba à avenida Sertório e da avenida Sertório à ponte do Guaíba. O local será sinalizado com cones e setas luminosas.

A partir da 0h de sexta-feira (2): o acesso da ponte do Guaíba à avenida Sertório será totalmente bloqueado. O motorista poderá seguir para o centro de Porto Alegre pela avenida da Legalidade e da Democracia ou acessar a região do Aeroporto, seguindo pela Freeway até o acesso da BR-116 (aproximadamente cinco quilômetros adiante).

Os acessos da avenida Sertório serão liberados ao tráfego a partir das 20h da sexta, podendo sofrer ajustes conforme a movimentação do público. A Freeway terá uma faixa bloqueada no acesso à avenida da Legalidade e da Democracia a partir da 1h30min de sexta-feira.

Passe livre

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que nesta sexta-feira (2), feriado de Nossa Senhora de Navegantes, a frota de ônibus de Porto Alegre circulará com passe livre. A tradicional procissão sairá às 8h da Igreja do Rosário, no Centro Histórico, em direção à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na Zona Norte da cidade, com tempo previsto para deslocamento de aproximadamente duas horas.

Após a procissão, a avenida Sertório, entre Presidente Roosevelt e Voluntários da Pátria, seguirá bloqueada devido à festa nas imediações da Igreja dos Navegantes.

