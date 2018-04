Feriado de Páscoa não teve óbito e nem acidentes graves no trecho administrado pela Triunfo Concepa

Os 121 quilômetros de rodovias administrados pela Triunfo Concepa, entre Osório e Guaíba, não registraram acidentes com gravidade e óbito nesta Páscoa, sendo que no feriado do ano passado aconteceu uma ocorrência deste tipo. Também houve redução de 20% na quantidade dos acidentes com vítimas: foram 4 contra 5 em 2017. Os dados contabilizam o período de quinta-feira (29) até o meio-dia desta segunda-feira (2) no trecho da BR-290 de Osório a Eldorado do Sul e da BR-116 em Guaíba. No total foram atendidas 773 ocorrências, 24 relacionadas a acidentes – 20 apenas com danos materiais – e 426 a problemas mecânicos. Pane mecânica e pneu furado foram os atendimentos mais frequentes.

Entre a quinta e o sábado, 84 mil veículos se deslocaram ao litoral pela Free Way e outros 54,7 mil foram ao interior do estado pela BR-290. No domingo de Páscoa, o acostamento foi usado como faixa adicional na volta das praias entre o quilômetro 1,5 e o 26, de Osório a Santo Antônio da Patrulha, das 15h30 às 21h30. O pico de movimento ocorreu entre 17h e 19h, com pontos de lentidão entre Santo Antônio e Glorinha. Já na volta do interior, houve retenção em Eldorado do Sul, principalmente no km 107. O trânsito foi constante entre 15h e 22h.

