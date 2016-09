Feriado Farroupilha deve levar 60 mil veículos ao litoral pela Free Way

A Triunfo Concepa estima que cerca de 60 mil veículos usem a Free Way para se deslocar em direção ao litoral em função da proximidade do feriado Farroupilha. São esperados 30 mil veículos passando pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha nesta sexta-feira (16), e outros 30 mil no sábado (17). A movimentação pela BR-290 rumo ao interior também deve ser maior do que a de rotina, com 15 mil veículos passando pela praça de pedágio de Eldorado do Sul na sexta-feira e outros 15 mil no sábado.

A recomendação da concessionária, em ambos os casos, é que os motoristas viajem antes das 16h na sexta e após o meio-dia no sábado. Quanto à volta, a recomendação é pegar a estrada antes das 15h de terça-feira, 20 de setembro.

Caso haja necessidade, a concessionária pode acionar, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual, o sistema de uso do acostamento como faixa adicional na ida e na volta do litoral. Em direção às praias, o trecho em que o acostamento pode ser usado como faixa extra fica em Gravataí, entre os quilômetros 75 e 60. Já na volta do litoral, o trecho que pode ser utilizado vai de Osório, no km 1,5, a Santo Antônio da Patrulha, no km 26.

