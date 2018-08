O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que a próxima segunda-feira (20) será feriado no país devido à reconversão monetária que irá remover cinco zeros da antiga moeda, dando origem ao “bolívar soberano”. A antiga moeda do país, o bolívar forte, será usada para “varejo”, porque “há muitos bens e serviços que terão um preço abaixo do bolívar soberano”.

Deixe seu comentário: