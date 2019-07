Férias de Julho: confira dicas para tornar suas férias mais sustentáveis

No período de férias, os estudantes dão aquela pausa nas atividades e começam a se preparar para o próximo semestre. Porém, será que dá para tornar estas férias um pouco mais sustentáveis? A resposta é sim! Seja em uma viagem, um passeio ou até mesmo se ficar em casa.

Algumas pequenas ações podem gerar impactos muito significativos. Confira as dicas do professor e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental (CEDS), Marcus Nakagawa:

1) Viaje para uma cidade sustentável

Uma cidade sustentável é aquela que busca uma correta destinação dos resíduos sólidos e um melhor ordenamento do ambiente. Além de, claro, diminuir a poluição (sonora e atmosférica), melhorar a mobilidade, a eficiência energética e a economia de água. Sempre pensando nos seres humanos que vivem nela. No Brasil, existem várias cidades que são consideradas mais sustentáveis, dentro de vários rankings e listagens. Que tal estas três para começar: Londrina e Curitiba, ambas no Paraná; e João Pessoa, na Paraíba.

2) Compre produtos de ONGs de presente para seus amigos

ONGs são Organizações Não Governamentais sem fins lucrativos criadas para atuarem em locais ou situações em que o estado é pouco presente ou para resolver problemas da nossa sociedade muito específicos e particulares. Geralmente nos locais turísticos existem Associações e Ongs vendendo suas obras, produtos e gastronomia local. Veja a procedência e desfrute a economia regional, comprando e consumindo produtos e serviços locais, desenvolvendo e fortalecendo este ponto turístico e levando uma lembrancinha bacana com história para o seu amigo ou amiga.

3) Encontre mais seus amigos de infância

Ter amigos e amigas é uma das melhores coisas do mundo, tanto para o nosso psicológico quanto para nossa saúde física. Mas o dia a dia faz com que nos afastemos ou não dê tempo de ficar muito com eles. Que tal você encontrá-los nas férias? Marcar um local turístico para irem conhecer juntos? Ou simplesmente fazer uma lista e marcar com cada um deles, um jantar ou um café? Serão férias inesquecíveis.

4) Converse com alguém diferente de você

Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU prezam pela vida humana, sem exceções de etnia, e planejam alcançar a igualdade e dignidade para todos ao redor do mundo. Sempre baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a base para a convivência das pessoas neste planeta. Um dos temas que mais caracteriza a humanidade de hoje é a diversidade. Nestas férias busque conversar com muitas pessoas diferentes de você para enriquecer sua cultura, alma e inteligência. Geralmente, temos uma tendência a ficar perto dos nossos “iguais”, mas aproveite as férias para conhecer outros “mundos” mentais e comportamentais.

5) Assista a filmes e documentários com temas de sustentabilidade

Uma das melhores formas de aprender é usar a diversão como forma de ensino ou associando o contexto de aprendizagem a algo que gostamos muito. E uma das ações mais importantes para ajudar a tornar o mundo um lugar mais sustentável é a busca da informação e do conhecimento. E, para você que vai curtir as férias em casa, existem vários filmes e documentários sobre esta temática. Alguns, inclusive, abertos e gratuitos em sites como YouTube ou divulgados nas redes sociais.

