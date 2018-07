Férias inteligentes com a Prime Vacation

A Prime Vacation é a nova marca para comercialização de multipropriedade e timeshare. A empresa surgiu há um ano – para assuntos ligados a propriedade compartilhada – com o nome de Gramado Promoções de Vendas, prestando o serviços para a Gramado Parks.

Devidamente estabelecida no mercado e com operação própria, passa a se chamar Prime Vacation e tem como primeira grande meta conquistar reconhecimento de marca fora do Rio Grande do Sul. Segundo o CEO da Prime Vacation, Ronaldo Fagundes.

“Nesta nova fase, as expectativas são enormes e ultrapassam as fronteiras do Rio Grande do Sul’’. Sócio da Prime Vacation e diretor presidente da Gramado Parks, Anderson Caliari, destaca que “a Gramado Parks é cliente da Prime Vacation na comercialização dos empreendimentos e gestão da sua base de clientes”, complementando que a Prime Vacation “também atuará como parceira de outros incorporadores, além de desenvolver seus próprios produtos.”

Umas das metas da Prime Vacation é mostrar para o mercado de propriedade compartilhada que a cultura existente atualmente, em relação a vendas e pós-vendas, está mudando e o público está enxergando esse negócio de forma diferente, com respeito e credibilidade.

Segundo Fagundes, “o objetivo da empresa é liderar o mercado até 2023, oferecendo soluções completas e duradouras, sendo protagonista no desenvolvimento da cultura de férias inteligentes no Brasil, investindo em parceiros e colaboradores’’. A empresa comercializa quatro empreendimentos de multipropriedade, todos em Gramado: o Gramado Termas Resort Spa, Gramado Exclusive Resort, Gramado BV Resort e Gramado Buona Vitta Resort Spa.

A equipe da Prime Vacation conta com nomes de grande reconhecimento no setor de multipropriedade e timeshare. Além do CEO, Ronaldo Fagundes, a empresa é formada pelo gerente geral de produtos, Levi Coelho; da gerente de marketing, Andrea Lyra; do gerente geral de vendas, César Mór; do gerente geral administrativo financeiro, Cristiano Lorenz e do gerente geral de relacionamento com clientes, Rodrigo Martins.

Cabe destacar que o mês de dezembro deste ano marcará a entrega e início da operação hoteleira do Gramado Termas Resort Spa, o primeiro resort fracionado da Gramado Parks em parceria com o Grupo GR e comercializado pela Prime Vacation.

Deixe seu comentário: