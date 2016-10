Fernanda Gentil diz que a maternidade a ajudou a emagrecer

Fernanda Gentil comentou algumas mudanças que aconteceram na sua vida depois da gravidez do Gabriel, a quem deu à luz em 28 de agosto de 2015. Por exemplo, as diferenças no corpo nesse último ano.

“Estou satisfeita, me curtindo. Quando o Gabriel nasceu, eu engordei muito, uns 15 quilos, e já me regrei logo depois para voltar. Na verdade, consegui perder mais do que eu ganhei na gravidez e fiquei mais magra. Nunca estive tão magra, mas também porque não estou malhando, então dei uma murchadinha. Sem neurose! Se estou com saúde, estou bem”, disse a apresentadora.

“Ainda não voltei para nada. Estou só sendo mãe e trabalhando. Agora que estou no Esporte Espetacular, tenho um pouco mais de tempo livre durante a semana, já que o programa é domingo. Então, estou me organizando para voltar a correr, jogar vôlei, fazer academia. Preciso me movimentar. Estou muito sedentária, isso me incomoda porque sempre fiz muito exercício e acho fundamental para a saúde, para ficar bem. Ainda não consegui, mas estou trabalhando nisso.”

