Fernanda Gentil e a namorada curtem dia de praia no Rio

Fernanda Gentil aproveitou o domingo de folga para tomar um solzinho. A jornalista curtiu um dia de praia ao lado da namorada, Priscila Montandon, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Simpática, Fernanda acenou para o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografada. Ela ainda posou para fotos com alguns fãs que a abordaram.

Fernanda Gentil e Priscila Montandon assumiram o relacionamento publicamente em setembro do ano passado. Fernanda estava solteira desde o fim de seu casamento com o empresário Mateus Braga, com quem tem um filho, Gabriel, de 1 ano e 2 meses.

Priscila ajuda Fernanda a se vestir (foto: reprodução). Fernanda Gentil e Priscila Montandon (foto: reprodução).

