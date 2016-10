Fernanda Gentil exclui colegas de profissão do Facebook após assumir namoro

Fernanda Gentil fez uma limpa em suas redes sociais. Depois de assumir o namoro com a jornalista mineira Priscila Montandon, a apresentadora do “Esporte Espetacular” decidiu excluir algumas pessoas de seus perfis, sendo várias delas de sua lista de amigos do Facebook. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, a maioria eram colegas de profissão da loira, que se tornou alvo de ataques homofóbicos na web.

Nesta semana, as duas que estão namorando há três meses, foram vistas juntas como casal pela primeira vez. Elas lancharam em um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mauricio Gentil, pai de Fernanda, que mostrou apoio a filha em uma publicação dela na internet, também estava presente.

Comentários