Fernanda Gentil faz desabafo após assumir namoro com uma jornalista: “O mundo? Não acabou”

Após tornar público o namoro com a jornalista Priscila Montandon, Fernanda Gentil usou seu perfil no Facebook para um longo desabafo. “Um minuto pra esse dia acabar…. ufa! Hoje acordei cedo, li umas coisas sobre mim e por um segundo achei que o mundo tinha acabado. Aí olhei pro céu e vi que as nuvens ainda estavam lá. Olhei pra varanda e a piscina do meu prédio ainda estava lá. Entrei nos quartos dos meninos; tudo intacto. Conferi meu pulso: pulsando.”

No texto, a apresentadora relata como foi o seu dia a partir do momento em que assumiu publicamente o seu novo relacionamento. “Só desconcentrei do trabalho ainda agora, já aqui em casa, deitada. Olhei pra cima e esbarrei de novo no céu. Adivinha? Tá lá. A piscina? Idem. Os quartos? Também. Eu? Aqui. O mundo? Não acabou… e aliás vai continuar existindo, independentemente da roupa que vestirmos, da cor do nosso cabelo ou da nossa pele. Mas dependendo do que fizermos, ele pode não só simplesmente existir, e sim ser um lugar melhor para os nossos filhos.”

Nos comentários, os fãs mandaram diversas mensagens de apoio: “Cada dia sou mais sua fã”, “Que texto incrível, que atitude maravilhosa”. “Sorte e sucesso no amor”, “Toda a felicidade do mundo”, “O importante é o amor acima de tudo”.

Comentários