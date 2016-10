Fernanda Gentil indicou a chefe na Globo que iria assumir namoro com jornalista

Fernanda Gentil foi elogiada nas redes sociais depois de assumir o namoro de três meses com a jornalista Priscila Montandon em entrevista ao jornal “O Globo” nesta sexta-feira (30). E, de acordo com o colunista de TV Maurício Stycer, a apresentadora do “Esporte Espetacular” consultou seu chefe direto antes de tomar a decisão.

A ex-mulher de Matheus Braga, com quem mantém uma relação amistosa apesar da separação, conversou com o superior na noite da última quinta-feira (29). A jornalista não quis levar a questão aos principais executivos do Jornalismo ou do Esporte da emissora, mas está sendo vista como exemplo contra o preconceito, indica o colunista.

Na internet, o ex-marido de Gentil posou com Gabriel, filho do casal, e encarou com naturalidade o novo relacionamento da loira. “Isso que importa e mais nada… Boa tarde a todos!”, escreveu, recebendo o apoio de seguidores nos comentários. “Felicidades para os dois. O importante é eles cuidarem do filho que fizeram”, indicou um. “Até então ele fez questão de avisar, junto com Gentil, que a separação é de comum acordo”, escreveu outro. “Matheus é um bom pai, Fernanda uma boa mãe, ambos são pessoas maravilhosas”, destacou um terceiro.

Jornalista é mineira e fã de esportes

A namorada de Fernanda Gentil, Priscila Montandon, é formada em Jornalismo pela PUC-RS, mas nasceu em Minas Gerais e torce para o Atlético Mineiro. Atualmente, mora em Porto Alegre e trabalha como diretora de comunicação do digital do Governo do Rio Grande do Sul. Em seu Twitter, Priscila se descreve como alguém que gosta de conversar sobre “novela, futebol e política”.

