Fernanda Gentil publica primeira foto ao lado da namorada no Instagram

O coração de Fernanda Gentil vai muito bem, obrigada! Após assumir o namoro de três meses com a também jornalista Priscila Montandon, 34 anos, a apresentadora postou a primeira foto do casal na segunda-feira (17), no Instagram. Na legenda da foto, Fernanda diz: “#tbt mesmo sendo segunda em alguma ruela linda grega”.

Os comentários apoiaram a relação das duas jornalistas.

Comentários