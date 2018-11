Fernanda Lima foi xingada de “imbecil” pelo cantor sertanejo Eduardo Costa

Fernanda Lima, 41 anos, bloqueou os comentários de seu perfil no Instagram após receber comentários ofensivos depois de publicar vídeo com seu discurso de abertura do programa Amor e Sexo da última terça-feria (6). Na ocasião, a apresentadora falou da luta das mulheres pela libertação dos estereótipos.

“Chamam de louca a mulher. A mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chamam de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e que diz não. Se levarmos a fama, vamos, sim, deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino”, diz trecho do discurso.

Nas redes sociais, vários internautas e artistas compartilharam o vídeo e escreveram mensagens de apoio ao discurso da apresentada. Apesar de não citar nenhum político ou partido, Lima também foi alvo de comentários ofensivos, inclusive, do cantor sertanejo Eduardo Costa, que declarou apoio ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

“Mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras votaram em Jair Bolsonaro e, agora, vem essa imbecil com esse discurso esquerdista”, disse o artista em parte de sua mensagem na rede social.

E continua: “Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está. Será que a senhora só faz programa para bandido, pra maconheiro, pra esquerdista derrotado, e pra esses projetos [sic] de artistas como ela?? Bolsonaro não está sozinho, o povo está com ele, e a senhora pode ter certeza, o Brasil vai sabotar é a senhora se DEUS quiser. Sérgio Moro vai começar a ajudar a sabotar, pode esperar kkkk. E tenho dito.

