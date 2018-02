Fernanda Lima protagoniza campanha inverno 2018 Rafitthy em Los Angeles

De essência moderna e elegante, a Rafitthy explorou ao máximo o seu DNA na campanha que apresenta sua coleção Inverno 2018. Para protagonizar o shooting, foi escolhida ninguém menos do que a atriz, modelo e apresentadora Fernanda Lima, desfilando toda a sua personalidade na famosa Los Angeles, nos Estados Unidos.

Mulher real, que exerce os múltiplos e dinâmicos papéis de mãe, esposa, apresentadora, Fernanda Lima foi escolhida para ser o rosto da marca na temporada por representar com maestria a mulher contemporânea, que espalha por todos os cantos do mundo a sua beleza e carisma inconfundíveis. Tendo como plano de fundo Los Angeles, cidade que já abrigou os mais famosos artistas do mundo, a produção passeia do dia à noite, explorando cenários característicos da metrópole, como a Broadway e o letreiro de Hollywood. Clicada pelas famosas lentes do fotógrafo italiano Claudio Carpi, a campanha emoldura lindamente a silhueta da modelo, que posa com muito charme ao lado das novas criações da Rafitthy.

Ficha Técnica:

Agência: Invento Casa Criativa

Fashion Film: Casa da Janela Filmes

Direção de Criação: Luiza Fontoura

Direção de Cena: Bárbara Santos

Direção de Fotografia: Rafael Barbieri

Fotografia: Claudio Carpi

Maquiagem: Krisna Carvalho

Cabelo: Krisna Carvalho

Produção de Moda: Tony Muller

Modelo: Fernanda Lima

