Fernanda Souza doa vestido a seguidora após elogio

Fernanda Souza utilizou o Instagram, nesta terça-feira (25), para mostrar aos seguidores o look utilizado em sua participação no “Encontro com Fátima Bernardes”, da Globo. Não demorou para que a atriz ganhasse uma chuva de elogios.

Um comentário, no entanto, chamou mais a atenção da esposa de Thiaguinho. Uma internauta revelou que ficou apaixonada por um vestido igual ao da morena, mas que não teve condições de comprá-lo.

“Linda! Fui comprar uma roupa para meu casamento no civil, me apaixonei por uma igual a essa. Mas o valor não me deixou comprar, ídola”, comentou a noiva.

A famosa não só leu a mensagem como prometeu enviar um peça caprichada. “Tenho um vestido que é a cara de casamento no civil! Tão fofo. Manda o endereço que vou mandar também”, disse.

E não parou por aí. Uma outra internauta ficou apaixonada pelo anel usado pela artista e pediu a peça para usar em sua formatura. A resposta? Positiva, para sorte da moça.

