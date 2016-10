Fernanda Souza fez cirurgia de redução dos seios

Fernanda Souza revelou para os seus seguidores do Snapchat que fez uma cirurgia para reduzir o tamanho dos seios. A atriz contou que sua vontade era contar em primeira mão para os seus fãs.

“Eu fiz já tem um tempo, mas eu esperei estar tudo certinho para poder contar. Eu fiz uma operação de redução”, disse ela, apontando para os seios. “Já tinha muito tempo que eu queria fazer, mas eu sou muito medrosa e eu não estava tendo coragem. Daí eu pensei muito antes de decidir e encontrei um médico que já operou mais de dez pessoas que eu conheço.”

“Ele realmente me falou que para a minha estatura e para a minha estrutura, o tamanho não estava proporcional ao meu corpo, e que isso futuramente podia me causar problemas de saúde. Quem passa por isso vai me entender, sabe que a gente sente incômodo e dor nas costas”, confessou a atriz, dizendo também que adorou o resultado.

