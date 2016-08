Fernanda Souza nega boatos de crise com Thiaguinho

Fernanda Souza resolveu comentar a respeito dos boatos de que seu casamento com Thiaguinho estaria em crise por causa de seu ciúme excessivo. “Eu dou risada quando leio essas coisas”, afirmou a atriz, nesta terça-feira (30).

Há cinco anos em um relacionamento com o cantor, a famosa, no entanto, não se conforma com alguns rumores que envolvem seu romance. Recentemente, por exemplo, a colunista Fabíola Reipert afirmou que a bela havia feito uma cena em um restaurante italiano em São Paulo. A discussão teria sido tão feia que, inclusive, teria chamado atenção de outros clientes.

Questionada a esse respeito, a artista disparou: “Ela [Fabíola] inventa notas”.

Em seguida, Fê Souza ainda fez questão de destacar: “Se fosse verdade, ela teria uma foto ou um vídeo publicado”.

A esposa do pagodeiro esteve nos Estúdios Globo para o lançamento da nova temporada de “Escolinha do Professor Raimundo”. No remake, a atriz dá vida a Tati – papel que foi de Heloísa Périssé na versão original do projeto.

