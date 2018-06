Fernando Corona é atração de projeto

Fernando Corona Trio se apresenta no dia 14 de junho no projeto Tempos da Música, do Museu Julio de Castilhos. Com repertório de músicas autorais e consagradas da MPB, tudo pode virar jazz na interpretação de Corona. “Villa Lobos, Lupicínio. E por que não Bach? Ou até mesmo Roberto Carlos? E se pintar uma milonga? A emoção está por aí, esperando que se vá buscá-la”, diz o pianista.

