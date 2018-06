O Fernando Corona Trio é a atração desta quinta-feira, às 19h, no projeto “Tempos da Música” do Museu Julio de Castilhos, no Centro Histórico de Porto Alegre. A apresentação, com ingressos a R$ 25, ocorre no Salão Nobre da casarão da rua Duque de Caxias. No repertório, composições próprias e clássicos da MPB.

