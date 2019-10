Fernando Henrique Cardoso diz que “grupo de referência” de Bolsonaro é “atrasado, reacionário e antiquado”

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que o “grupo de referência” do governo de Jair Bolsonaro é “atrasado, reacionário, antiquado e anacrônico”. No entanto, ele disse que é cedo para julgar o desempenho do presidente da República e afirmou que as instituições brasileiras não sofreram abalo desde que o atual chefe do Executivo foi eleito.

As declarações foram dadas em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. “As instituições não sofreram um abalo, mesmo hoje. Você continua tendo liberdade, imprensa livre, o Parlamento funciona, a Justiça. Você não tem medo. Pode piorar? Pode. A democracia tem que ser cuidada, sempre. Eu não tenho a visão de que inevitavelmente o Brasil vai piorar porque o presidente é de direita, seu grupo de referência é atrasado, reacionário, antiquado em muita coisa”, disse o tucano.

“Temos a emergência de grupos que têm o pensamento anacrônico porque definem um inimigo que não existe. O marxismo cultural, o globalismo, isso não existe. Quem é comunista hoje, qual a referência concreta? É a China? Acabei de ver a lista dos dez maiores bancos do mundo, a maioria é chinesa. É Cuba? No passado queria exportar a revolução, hoje esqueceu desse assunto. Quando me chamam de comunista, eu nem reajo, pode chamar à vontade”, prosseguiu FHC.