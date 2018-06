No próximo domingo, às 19h, o ator e diretor Fernando Bürgel apresenta no teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre, um musical baseado na obra do poeta português Fernando Pessoa (1888-1935). Os ingressos podem ser adquiridos por valores entre R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (na hora).

Deixe seu comentário: