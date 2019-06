Ferramenta de música no Instagram está disponível no Brasil

Na manhã desta terça-feira (25), o Instagram anunciou a atualização mais aguardada pelos brasileiros: a função “música” nos stories. A partir de agora, as pessoas que moram no Brasil podem incluir canções às suas postagens temporárias, tanto em fotos quanto em vídeos. Ainda é possível customizar o recurso e fazer com que partes da letra da composição apareçam, transformando os stories em um lyric video.

“Além das licenças de gravadoras internacionais já disponíveis, fizemos parcerias com gravadoras, distribuidoras, editoras e sociedades que representam compositores locais para garantir que as músicas que as pessoas mais gostam no Brasil pudessem ser adicionadas às publicações”, disse Álvaro de Torres, que lidera o setor de desenvolvimento de negócios e parcerias musicais para o Facebook na América Latina.

Como utilizar

Para utilizar a ferramenta basta selecionar o adesivo “música” dentro da pesquisa interna. Quando uma canção for escolhida, é possível selecionar o trecho que vai tocar para os seguidores e, se a música tiver letras disponíveis no Instagram, elas aparecerão na tela.

Facebook musical

No Facebook também é possível fixar uma música na página pessoal da rede social, que toca sempre que alguém acessa sua página. É claro que a música não será tocada na íntegra, mas, caso o usuário se interesse por ela, pode clicar no dispositivo que aparece na página e ser automaticamente redirecionado para uma plataforma de streaming. Uma atualização de Lip Sync Live também passa a funcionar no Facebook, permitindo que os usuários dublem suas canções prediletas.

Deixe seu comentário: