Ferramenta vai ajudar pais na escolha da melhor escola aos filhos

O Hackathon da Educação, lançado nesta segunda-feira (04), no Salão Nobre do Paço Municipal, desafia estudantes e profissionais a desenvolverem uma ferramenta que ajude os pais ou responsáveis a escolherem a melhor escola para seus filhos. A iniciativa é da Prefeitura de Porto Alegre e do projeto Pacto Alegre, com realização do Sicredi. Foram abertas 60 vagas aos interessados em participar e, antes mesmo do lançamento, já havia 20 inscrições.

Hackathon significa uma maratona de programação para movimentar toda a área de tecnologia de uma empresa ou instituição no desenvolvimento de soluções para a organização interna e externa. O tema do hackathon lançado nesta segunda-feira em parceria com o Pacto Alegre e o Sicredi tem o tema “Juntos por transparência e dados abertos para a Educação”.

Durante três dias, 22, 23 e 24 de novembro, estudantes e profissionais de design, marketing, programação e ciência de dados estarão reunidos, no Prédio 32 da Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), em uma maratona de 48 horas seguidas. Interessados em participar devem se inscrever no site www.hackathonsocial.com.br. O valor é R$ 30. Das 60 vagas abertas, 48 são destinadas ao público em geral e 12 são vagas sociais. As palestras serão divulgadas em breve.

Transparência

Segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a nova ferramenta a ser desenvolvida é um exemplo do caminho que a gestão acredita ser o correto para levar mais transparência à população. “Este é o rumo para que o cidadão tenha acesso de forma facilitada aos dados da máquina pública. É impossível fazer a transformação que a cidade precisa sem transparência de verdade”, disse.