Ferrari fotografada toda coberta de veludo está chamando atenção na internet

Uma Ferrari 599 GTB Fiorano, avaliada em 1 milhão de reais, foi flagrada coberta de veludo em uma rua. O veículo foi fotografado por uma blogueira que escreve sobre viagens. Todo aveludado, com exceção das lanternas e dos faróis, o design do veículo dividiu os internautas. Alguns gostaram, enquanto outros acharam brega. A Ferrari estava estacionada no centro de Londres, na Inglaterra.

Comentários