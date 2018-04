O governo da França manifestou disposição para negociar mas garantiu que resistirá à greve iniciada nessa terça-feira em seu sistema ferroviário. Conforme representantes categoria, o movimento conta com ampla adesão dos trabalhadores. Segundo a ministra dos Transportes, Elisabeth Borne, os sindicatos querem “politizar o debate com afirmações falsas sobre a privatização do sistema”.

