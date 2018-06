FESDT organiza painéis e mesas redondas para debater matérias tributárias

A Fundação Escola Superior de Direito Tributário/FESDT realizará o XVII Congresso de Direito Tributário em Questão, Edição 2018, no período de 29 de junho a 1º de julho, no Centro de Eventos Serra Azul, em Gramado. O tradicional evento da FESDT – órgão presidida pelo DR. Fábio Raimundi – um dos mais importantes do país em direito tributário, traz nomes consagrados da comunidade jurídica para discutir e aprofundar as questões desta área específica do Direito.

O que: Mesa Redonda

Assunto: A fundamentação como meio de legitimação das decisões em matéria tributária: a necessidade de enfrentamento das questões, fáticas e jurídicas, controvertidas

Mediador: Rodrigo Dalcin Rodrigues – Mestre PUC/SP e Membro FESDT

Participantes:

Arthur Ferreira Neto – Prof. PUC/RS Dr. Filosofia PUC/RS e Direito UFRGS

Ígor Danilevicz – Prof. Dr. UFRGS

Luis Alberto Reichelt – Procurador da Fazenda Nacional

Luciane Corrêa Münch – Presidente 2ª Turma do TRF4ª Região

