Festa Balonê aterriza no palco do Royal Black Pub

Na próxima quarta-feira (14) tem mais uma edição da Balonê de Banda no Royal Black Pub Dado Bier. Quem acompanha a Balonê no palco é a Banda Polainas, comandada pela cantora Gaby Ferreira, com a participação especial do guitarrista e ícone dos anos 80, Tchê Gomes.

Além disso, os Djs residentes da Balonê Adriana Banana e Roger Lerina prometem não deixar ninguém parado com os maiores clássicos da década de 80 e 90. A noite promete um clima de celebração e diversão, gerado pela memória afetiva que a música traz a quem frequenta a festa.

Serviço:

O que: Show da banda Balonê

Quando: quarta-feira, 14 de novembro

Onde: Royal Black Pub, na Dado Bier do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre

Horário: A partir das 21h (Pub abre às 19h30min)

Ingressos: a partir de 30,00 via sympla – R$ 50 na hora.

Deixe seu comentário: