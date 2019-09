Festa colorada já começa horas antes da partida; veja a movimentação no entorno do Beira-Rio

*Por Bárbara Assmann

Fugir do trabalho? Pedir folga? Tudo vale quando seu time está em uma final da Copa do Brasil. A movimentação em torno do estádio Beira-Rio na tarde desta quarta-feira (18) já está grande, principalmente no parque Marinha do Brasil, onde os colorados se reúnem para fazer o famoso churrasco.

Em grupo de amigos, família ou simplesmente pai e filho, todos esperam a mesma coisa: serem campeões. E todos estão confiantes. A maioria acredita em um placar extenso: 3 a 0. Para isso, é preciso de faixas de campeão. E tem! Em todo canto elas estão à venda por R$10,00, além de bandeiras, chapéus, bonés, espetinho, bebidas… tudo para a festa ser perfeita. Você vem? Chegue cedo, pois o Beira-Rio vai lotar.

(Fotos: O Sul)

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

