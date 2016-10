Festa da Música e Famecos promovem painel gratuito sobre música e cinema nesta quinta-feira

A Festa Nacional da Música, a Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS e o Polo de Produção Sonora do Rio Grande do Sul promovem, nesta -feira (13), a partir das 18h30, no auditório da Faculdade, o painel “Trilha Sonora no Cinema, Game e Publicidade”. O encontro, que compõe a programação do cinquentenário da Faculdade e a programação da Festa Nacional da Música, vai exibir o documentário “Rock Grande do Sul 30 Anos” e á as participações de personalidades de renome do mercado da música, como André Abujamra, Silvio Marques e Ricardo Mello.

O músico, ator, produtor, diretor e compositor de trilhas sonoras de mais de 20 filmes, André Abujamra e o compositor, arranjador e produtor de trilha sonora, Silvio Marques, vão falar sobre suas experiências no mercado. Já o gerente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus), Ricardo Mello, será o ministrante responsável por abordar a questão da música e do direito autoral.

O filme “Rock Grande do Sul 30 Anos” relata um dos capítulos mais importantes do que conhecemos como Rock Gaúcho, apresenta a épica trajetória que começa em com um show no Gigantinho, reunindo pela primeira vez somente bandas locais e um público de mais de 10 mil pessoas, e culmina com a escolha de cinco bandas para participar de uma coletânea que colocou as bandas no mercado nacional.

A inscrições poderão ser feitas a partir das 18:30 no local. O acesso é por ordem de chegada e está limitado à capacidade do auditório (180 lugares). Os participantes do evento receberão certificado.

Evento: “Trilha Sonora no Cinema, Game e Publicidade”

Data: 13 de outubro

Horário: 18:30 Inscrição e Networking

19:30 Painel

Local: Auditório da Famecos

Entrada franca

Festa Nacional da Música – Marcada pela diversidade de estilos, a Festa Nacional da Música promove, de 9 a 19 de outubro, a integração de artistas de todo Brasil e dos mais variados gêneros musicais. Do rock ao samba, do funk ao forró, do rap ao sertanejo, da MPB à música clássica, o clima é de descontração e intercâmbio cultural junto a personalidades de renome do mercado da música, como empresários, produtores e representantes de gravadoras.

Cidade da Música – Neste ano, o maior encontro da música brasileira irá tomar conta das ruas de Porto Alegre em uma programação aberta ao público e especialmente voltada a artistas regionais e locais: a Cidade da Música. Realizada até 15 de outubro como uma espécie de aquecimento para as atrações já tradicionais, as atividades serão gratuitas e passarão pelos principais pontos da capital gaúcha, como parques, praças, estações de trem, cinemas e teatros.

