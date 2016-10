Festa das Crianças é realizada no Parque Marinha, em Porto Alegre

A Festa das Crianças, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de Porto Alegre, será realizada nesta quarta-feira (12), das 14h às 18h, no Parque Marinha do Brasil.

O evento, gratuito, conta com diversas atividades, brincadeiras, atrações artísticas e sorteio de brindes. Neste ano, a novidade é uma oficina de rugby, modalidade esportiva que está ganhando espaço no Rio Grande do Sul.

Haverá também jogos de mesa, desafios esportivos, camas elásticas, parede de escalada, oficina de catavento, palco interativo, oficina de tênis, passeio a cavalo, percurso de cordas, brinquedos infláveis, show de mágica, oficina de patinação, sorteio de brindes, futebol de mesa, oficina de beisebol, oficina de xadrez, oficina de frisbee e show de encerramento.

Comentários