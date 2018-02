A festa de gala de Neymar teve a presença de famosos em Paris. Ele completou 26 anos com um evento luxuoso na capital francesa

Neymar completou 26 anos nesta segunda-feira (5), mas um dia antes, no domingo (4), ele reuniu os amigos para uma festa de gala em Paris (França).

Entre dezenas de convidados que viajaram do Brasil apenas para prestigiá-lo, o craque do PSG (Paris Saint-Germain), que fez uma prévia da comemoração no sábado (3) em sua casa, esteve acompanhado da namorada, a atriz Bruna Marquezine. Ronaldo Fenômeno, Luciano Huck e Angélica, por exemplo, foram algumas das celebridades que estiveram na França para comemorar com o astro da Seleção Brasileira.

Além de celebridades do mundo da moda e das artes, os boleiros marcaram presença. O time do PSG esteve bem representado com Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves, Lo Celso, Di María, Mbappé, Pastore e até Cavani (com quem o brasileiro entrou em conflito no início da temporada). Gabriel Jesus, que se recupera de lesão no joelho, também viajou de Manchester a Paris para prestigiar o companheiro de ataque na seleção.

Reclamação

A festa de Neymar, que reuniu o elenco do PSG, diretores e o técnico Unai Emery para comemorar seu aniversário, foi vista com bons olhos pelo comandante parisiense, mas não pegou muito bem no vestiário do Sochaux, adversário do clube nesta terça-feira (6). O capitão da equipe, Florian Tardieu, concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda, na qual não hesitou ao criticar o clima relaxado do adversário às vésperas do decisivo confronto pelas oitavas de final da Copa da França.

“Me desculpem, mas eles estão cagando para a gente. Parece que eles já se colocaram nas quartas de final contra uma equipe que ainda será determinada. Eles já se veem lá. Eles fizeram uma festa quando os jogadores deveriam estar bem para disputa de um jogo de oitavas. Eles não nos respeitaram. Eu fui dormir às 20h30min”, disse.

A modesta equipe é a sétima colocada da segunda divisão francesa e vive uma realidade distante do badalado time parisiense, que tem vantagem de 11 pontos na liderança da Ligue 1 e se prepara para enfrentar o Real Madrid pela Liga dos Campeões. Ou seja: se não importa tanto para o Paris, a Copa da França é a oportunidade do Sochaux de brilhar entre os grandes.

Em meio a risadas, Tardieu foi questionado sobre o que faria caso Neymar repetisse o gesto que causou polêmica no confronto contra o Rennes, quando estendeu a mão para ajudar a erguer Sarr e a retirou na sequência, deixando o rival “no vácuo”. Embora o brasileiro tenha dito que foi apenas uma brincadeira, o capitão do Sochaux chamou o caso de provocação.

“Eu nunca gostei do PSG, mas é um jogo como outro qualquer. Eu vou jogar, não vou fazer faltas inúteis ou insultar outros jogadores. Mas se eles provocarem como Neymar fez contra Rennes, eu sei que posso perder a cabeça a qualquer momento. Não devemos tomar um cartão vermelho inutilmente porque pode ser ruim para nossa equipe, mas se ele (Neymar) fizer comigo o mesmo que fez a Gnagnon… É de fato humilhante. Eu falarei algumas coisas, mas será tudo”, projetou.

