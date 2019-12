Acontece Festa de Natal celebra encerramento de curso de idioma para imigrantes

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Projeto, apoiado pelo Fundo de Desenvolvimento Social da Sicredi União Metropolitana RS, ensinou a língua portuguesa a haitianos e venezuelanos Foto: Foto Ilustrativa.(Foto: Gustavo Gargioni/Especial Palácio Piratini/Arquivo) Foto: Foto Ilustrativa.(Foto: Gustavo Gargioni/Especial Palácio Piratini/Arquivo)

Uma festa especial de Natal foi realizada neste sábado (21), no Vida Centro Humanístico (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132). A celebração marcou o encerramento do curso de idiomas para imigrantes haitianos e venezuelanos, com aulas ao longo de 2019, cujo projeto, da Fundação Maçônica Educacional (FME), foi contemplado no Fundo de Desenvolvimento Social da Sicredi União Metropolitana RS. Aproximadamente 150 famílias foram beneficiadas com as capacitações. Neste sábado, durante o evento, cada família recebeu um presente para comemorar as festas de final de ano.

“Realizamos uma parceria maravilhosa com a cooperativa, é muito importante amparar iniciativas que promovam benefícios sociais. Em nosso projeto, queremos oportunizar aos imigrantes uma vida digna, com cidadania e possibilidades de inserção social”, afirma o presidente da FME, Nivaldo Brum.

No evento de sábado, os alunos receberam os certificados de conclusão do curso. “O mais legal deste projeto é que o investimento na capacitação dos imigrantes pode retornar à população. Por meio da facilidade de comunicação, eles terão mais chances de exercer suas formações, gerando um círculo virtuoso na sociedade”, completa Rodrigo Kollet, gerente Pessoa Jurídica da cooperativa.

Neste ano, o Fundo de Desenvolvimento Social da Sicredi União Metropolitana RS contemplou 88 projetos com R$ 492 mil em recursos totais,beneficiando mais de 67 mil pessoas nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão.

